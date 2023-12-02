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2 Декабря , 12:07

В Стерлитамаке прошла встреча актива городского совета ветеранов и расширенный пленум с участием главы администрации Рустема Газизова

Открытый разговор.

В Стерлитамаке прошла встреча актива городского совета ветеранов и расширенный пленум с участием главы администрации Рустема Газизова
В Стерлитамаке прошла встреча актива городского совета ветеранов и расширенный пленум с участием главы администрации Рустема Газизова

В большом зале администрации города прошли встреча актива городского совета ветеранов и расширенный пленум с участием главы администрации Р.Ф.Газизова.

– Вы представляете интересы ветеранского сообщества и всех горожан. Я удивляюсь вашей активности, работоспособности, вниманию к насущным проблемам города, –сказал, обращаясь к присутствующим, Рустем Фаритович. Глава администрации рассказал о социально-экономическом развитии Стерлитамака, реализации федеральных, региональных программ по благоустройству, состоянии социальной инфраструктуры, планах по развитию города.
Благоустройство набережных Стерли и Ашкадара завершено; приведена в надлежащий вид берёзовая аллея по улице Комарова; ведётся обустройство парка здоровья за спорткомплексом «Содовик»; обновлено ограждение дороги на въезде в город со стороны Уфы; выполнены работы по программе «Башкирские дворики»; завершён капитальный ремонт домов и подъездов; обновлён парк техники РСУ ДОР на 6 единиц; рекультивирована городская свалка (стоимость работ более 860 млн рублей); отремонтировано 18 км дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и терзаказу, построена новая по ул.Былинной; готовится реконструкция Бельского моста (к ней планируют приступить в следующем году).


По объёму строительства жилья в этом году достигнут уровень советских лет – 112 тыс. кв.м. Планируется дальнейшее расширение границ города, строительство школы Главы Республики Башкортостан (химико-технологического лицея) на 1200 учебных мест, двух новых детских садов и ремонт действующих. Капитально отремонтированы школы №№ 19, 29, 30 и в следующем году планируется капремонт ещё четырёх школ.
Рустем Фаритович Газизов ответил на многочисленные вопросы ветеранов, касающиеся, пожалуй, всех сторон жизни Стерлитамака. Шла речь о жилищно-коммунальных проблемах, вопросах здравоохранения, работе общественного транспорта.


На пленуме городского совета ветеранов выступил председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Юрий Селивёрстов. Он рассказал о предварительных итогах реализации программы «Башкирское долголетие» в 2023 году. Принято решение о создании ветеранской организации упразднённых предприятий. Обсуждалась грядущая отчётно-выборная кампания в первичных ветеранских организациях.

Фото Тамары Андреевой.
Олег ПЕРШИН

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