Башкирия представила на выставке-форуме «Россия» патриотический концерт «Время героев»

Артисты республики представили гостям выставки самобытную культуру, наполненную национальным колоритом.

В церемонии открытия концерта принял участие Глава Башкортостана Радий Хабиров. От имени республики руководитель региона поприветствовал зрителей и подчеркнул особую роль республики в истории и современной жизни страны. На открытии концерта Глава Башкортостана передал орден генерала Шаймуратова, которого посмертно удостоен Баки Назиров, администрации ВДНХ.

В завершение выступления руководитель региона ещё раз подчеркнул, что развитие республики неразрывно связано с развитием России.

– Башкортостан – навеки с Россией, он остаётся опорным регионом страны. Мы говорим: «Алға, Россия, вперёд, Башкортостан!» И сегодня выражаем слова уважения и поддержки Владимиру Владимировичу Путину, Президенту великой страны, – сказал Радий Хабиров.

В рамках концерта на сцене выступили лучшие творческие коллективы из Башкортостана – группы «Караван-сарай» и «Аргымак», а также этнический шоу-проект Zainetdin. Артисты представили гостям номера, в которых переплетается дух народов, населяющих Башкортостан, в современной обработке.

Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/172604.html