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4 Декабря , 09:41

На выставке «Россия» в Москве молодожёнам из Башкирии подарили сертификат на квартиру

В Москве проходит Международная  выставка-форум «Россия».

На выставке «Россия» в Москве молодожёнам из Башкирии подарили сертификат на квартиру
На выставке «Россия» в Москве молодожёнам из Башкирии подарили сертификат на квартиру

3 декабря в рамках форума провели День Башкортостана. В этот день молодые люди из Башкирии -  жители Сибая Юлия и Загир Сафаргалины сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла на выставке. Свадьба состоялась с соблюдением всех традиционных народных обрядов в башкирской юрте. 

Гостями на свадбе  стали не только родители и родственники молодых, но и все, кто в этот день заглянул на стенд Башкирии. Поддержать молодую семью приехали представители администрации Баймакского района и  Сибая.

А поздравили их с рождением новой семьи глава Башкортостана Радий Хабиров с супругой Каринэ Хабировой. Они и вручили молодой паре жилищный сертификат. Кроме того, организаторы выставки пригласили новобрачных на экскурсию по предновогодней Москве.

— Мы не ожидали такого внимания к нам со стороны руководства региона, оно очень радует и вдохновляет, — признались молодожены, которых буквально переполняли эмоции. — Теперь на нас лежит большая ответственность — мы должны стать по-настоящему достойной семьей.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

Фото: пресс-служба главы РБ.

На выставке «Россия» в Москве молодожёнам из Башкирии подарили сертификат на квартиру
На выставке «Россия» в Москве молодожёнам из Башкирии подарили сертификат на квартиру
На выставке «Россия» в Москве молодожёнам из Башкирии подарили сертификат на квартиру
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"Стерлитамакский рабочий"

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