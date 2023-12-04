На выставке «Россия» в Москве молодожёнам из Башкирии подарили сертификат на квартиру

3 декабря в рамках форума провели День Башкортостана. В этот день молодые люди из Башкирии - жители Сибая Юлия и Загир Сафаргалины сыграли свадьбу. Церемония бракосочетания прошла на выставке. Свадьба состоялась с соблюдением всех традиционных народных обрядов в башкирской юрте.

Гостями на свадбе стали не только родители и родственники молодых, но и все, кто в этот день заглянул на стенд Башкирии. Поддержать молодую семью приехали представители администрации Баймакского района и Сибая.

А поздравили их с рождением новой семьи глава Башкортостана Радий Хабиров с супругой Каринэ Хабировой. Они и вручили молодой паре жилищный сертификат. Кроме того, организаторы выставки пригласили новобрачных на экскурсию по предновогодней Москве.

— Мы не ожидали такого внимания к нам со стороны руководства региона, оно очень радует и вдохновляет, — признались молодожены, которых буквально переполняли эмоции. — Теперь на нас лежит большая ответственность — мы должны стать по-настоящему достойной семьей.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

Фото: пресс-служба главы РБ.