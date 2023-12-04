Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности

В совещании приняли участие Председатель Правительства Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Министр внутренних дел Владимир Колокольцев, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, а также Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов.
Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72883
Фото: www.kremlin.ru