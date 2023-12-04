Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», — уточнил Песков.
В специально созданной студии будут находиться представители СМИ — журналисты из российских регионов, федеральных медиа, а также аккредитованные в Москве иностранные журналисты. 1 декабря начался прием вопросов от граждан для прямой линии. Задать их можно несколькими способами:
По словам Пескова, у объединенных прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции четкого хронометража не будет. Это всегда продолжительное и содержательное мероприятие особого характера, заявил он.
В кол-центре звонки с вопросами вместе с волонтерами будут принимать сотрудники ОНФ. Редакторская группа будет отбирать самые актуальные вопросы и предлагать их президенту, а он сам выберет, на какие из них ответить.
Источник: ИА "Башинформ"
Фото: kremlin.ru