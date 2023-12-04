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4 Декабря , 14:59

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

Об этом  сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря
Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря

«14 декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа — по-прежнему проект телевизионных каналов. И это будет объединенный формат прямой линии и итоговой пресс-конференции президента», — уточнил Песков.

В специально созданной студии будут находиться представители СМИ — журналисты из российских регионов, федеральных медиа, а также аккредитованные в Москве иностранные журналисты. 1 декабря начался прием вопросов от граждан для прямой линии. Задать их можно несколькими способами:

  • по бесплатному номеру 8-800-200-40-40;
  • отправив бесплатное СМС на номер 0-40-40;
  • через сайт moskva-putinu.ru;
  • в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники»;
  • через мобильные приложения.

По словам Пескова, у объединенных прямой линии и ежегодной большой пресс-конференции четкого хронометража не будет. Это всегда продолжительное и содержательное мероприятие особого характера, заявил он.

В кол-центре звонки с вопросами вместе с волонтерами будут принимать сотрудники ОНФ. Редакторская группа будет отбирать самые актуальные вопросы и предлагать их президенту, а он сам выберет, на какие из них ответить.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: kremlin.ru

 

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"Стерлитамакский рабочий"

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