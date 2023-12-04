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4 Декабря , 15:29

Участник СВО из Стерлитамака рассказал о службе корреспонденту "СР"

Его позывной «Комбат».

Участник СВО из Стерлитамака рассказал о службе корреспонденту "СР"
Участник СВО из Стерлитамака рассказал о службе корреспонденту "СР"

Но к его должности на передовой это не имеет никакого отношения. Просто так его прозвали бойцы. Год назад отец троих детей, работавший самозанятым, пошёл на фронт. Провоевал год и получил краткосрочный отпуск. Мы поговорили с ним буквально накануне отъезда обратно.

– Всё это время держали оборону под Марьинкой, – сказал он. – Это в ДНР.

– Трудно приходится?

– Мы не на передовой, чуть глубже, но и сюда снаряды долетают. Дроны добираются. Есть «трёхсотые». Сейчас стало легче. Наши начали двигаться вперёд.

– Когда обратно?

– Скоро.

– Что ж, желаем, чтобы пули и осколки миновали. Берегите себя. Ждём вас всех с победой.

Получить подробную информацию о поступлении на военную службу по контракту можно по телефонам:

8 (917) 462 89-17;

8 (3473) 20-61-51 – военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118, каб. № 19).

 

Фото: из архива ИА "Башинформ". 

Автор:Фаяз Юмагузин
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