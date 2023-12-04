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4 Декабря , 21:17

В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий

В санатории-профилактории «Берёзка» прошёл концерт для ликвидаторов ядерных аварий и ветеранов подразделений особого риска.

В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий

В санатории-профилактории «Берёзка» прошёл концерт для ликвидаторов ядерных аварий и ветеранов подразделений особого риска.

К пришедшим на мероприятие гостям обратился заместитель главы администрации города Павел Шорохов и председатель Региональной общественной организации ветеранов и инвалидов «Чернобыль» Республики Башкортостан Гузалия Михеева. Они поблагодарили участников встречи и пожелали крепкого здоровья, благополучия и мирного неба.

По словам Гузалии Михеевой, стерлитамакский Союз «Чернобыль» стал лучшим в республике в этом году. Гузалия Рифхатовна вручила почётную грамоту председателю Стерлитамакской общественной организации Леониду Константиновичу Быкову за многолетнюю общественную работу и личный вклад в развитие чернобыльского движения от президента российского Союза «Чернобыль» Вячеслава Гришина.

Хореографические и вокальные коллективы, а также солисты Городского дворца культуры подготовили для этих мужественных людей, устранявших последствия техногенных катастроф, замечательную концертную программу.

Фото Глеба Бикметова

В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
В Стерлитамаке состоялся концерт для ликвидаторов ядерных аварий
Автор:
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"Стерлитамакский рабочий"

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