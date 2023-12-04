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4 Декабря , 16:58

Время для писем Деду Морозу

С 1 по 31 декабря в отделениях Почты по всей стране можно будет отправить письмо Деду Морозу.

Время для писем Деду Морозу
Время для писем Деду Морозу

Новогодние почтовые ящики установлены в центральных отделениях крупных городов. Если вы проживаете в регионе — письмо можно опустить в любой почтовый ящик в ближайшем отделении.

Посланий ждет не только главный волшебник из Великого Устюга, но и его национальные коллеги: Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане и Башкортостане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн — их адреса вы можно найти на табличках рядом с ящиками.

Не забудьте указать свой обратный адрес, чтобы Дед Мороз вам ответил.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции новогодних волшебников.

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