Время для писем Деду Морозу

Новогодние почтовые ящики установлены в центральных отделениях крупных городов. Если вы проживаете в регионе — письмо можно опустить в любой почтовый ящик в ближайшем отделении.

Посланий ждет не только главный волшебник из Великого Устюга, но и его национальные коллеги: Урал Мороз, Ямал Ири, удмуртский дедушка Тол Бабай, чувашский Хел Мучи, марийский Йушто Кугыза, якутский Чысхаан. В Карелии новогодние конверты получит молодой волшебник Паккайне, в Татарстане и Башкортостане — Кыш Бабай, в Улан-Удэ — Сааган Убгэн — их адреса вы можно найти на табличках рядом с ящиками.

Не забудьте указать свой обратный адрес, чтобы Дед Мороз вам ответил.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники Почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять её в резиденции новогодних волшебников.