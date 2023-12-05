Церемония вручения верительных грамот

Верительные грамоты главе Российского государства вручили: Жозеф Нкурунзиза (Республика Бурунди), Чам Угала Урят (Федеративная Демократическая Республика Эфиопии), Даурен Аскербекович Абаев (Республика Казахстан), Сейду Камиссоко (Республика Мали), Ли До Хун (Республика Корея), Ибрайма Сисей (Республика Гамбия), Александр Граф Ламбсдорфф (Федеративная Республика Германия), Марк Бенг Эк Нео (Республика Сингапур), г-жа Карин Ульрика Улофсдоттер (Королевство Швеция), г-жа Дарья Бавдаж-Курет (Республика Словения), Томас Райзен (Великое Герцогство Люксембург), Мухаммад Халид Джамали (Исламская Республика Пакистан), Бумедьен Геннад (Алжирская Народная Демократическая Республика), Рашед Хаммад Аль-Адвани (Государство Кувейт), Джон Уильям Гиринг (Австралия), Деман Хамар (Исламская Республика Мавритания), Танжу Бильгич (Турецкая Республика), Найджел Филип Кейси (Соединённое Королевство Великобритания и Северная Ирландия), Эсен Мухаммедович Айдогдыев (Туркменистан), г-жа Екатерини Ксагорари (Греческая Республика), Алехандро Ариас Сарсуэла (Доминиканская Республика).
Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72903
Фото: http://www.kremlin.ru