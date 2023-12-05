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5 Декабря , 11:49

В IQ-парке Межвузовского кампуса Уфы разместятся 28 научных лабораторий

Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Алан Марзаев вместе с руководителями профильных ведомств и представителями подрядных организаций совершил обход и провел совещание по строительным работам в Межвузовском кампусе Уфы.

В IQ-парке Межвузовского кампуса Уфы разместятся 28 научных лабораторий
В IQ-парке Межвузовского кампуса Уфы разместятся 28 научных лабораторий

Комиссия осмотрела готовность помещений, по завершении обхода вице-премьер провел совещание в режиме ВКС с проектировщиками и специалистами специализированных ведомств. 

Одна из тем разговора: готовность помещений к размещению научно-технологического оборудования. Бенефициары кампуса УУНиТ, УГНТУ и БГМУ уже готовы перевезти свои научные лаборатории на отведенные им этажи. Напомним, в IQ-парке будет работать 28 межвузовских лабораторий, а ввод второй очереди добавит еще 20.  

Колонны стилобата обрели металлический декор со словами приветствия на разных языках, смонтированы навесные потолки со светильниками. 15-этажное здание башни почти готово к эксплуатации, а в семиэтажном IQ-парке завершается чистовая отделка. Ежедневно на стройке в три смены работают более 600 человек. Работы ведутся концессионером, компанией «Кампус», в рамках контракта генерального подряда с компанией «Уралком».

Также обсуждены получение положительного заключения Главгосэкспертизы и вопрос заключения договоров аренды коммерческих площадей здания первой очереди.

Заместитель министра строительства и архитектуры РБ Чингис Хасанов доложил, что для возведения второй очереди демонтаж подлежащих сносу зданий и сооружений завершен. Генеральный подрядчик, компания «Эталон», вышел на подготовительные работы. 

Напомним, Президент России Владимир Путин поручил к 2030 году создать сеть из 25 современных кампусов, 17 из них уже находятся на разной стадии реализации. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Наука и университеты», реализуемому Минобрнауки России.

Источник: Правительство РБ

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