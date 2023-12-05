В Стерлитамаке пройдёт муниципальный форум «Управдом»

В форуме примут участие:
- глава администрации Стерлитамака Р.Ф. Газизов;
- заместитель главы администрации по жилищно-коммунальном хозяйству и жизнеобеспечению И.Р. Гарифуллин;
- заместители главы по направлениям;
- руководитель общественно-жилищного контроля по городу Стерлитамаку Б.Б. Валиев;
- начальник отдела государственного жилищного и строительного надзора, лицензионного контроля по Южному округу (г. Стерлитамак) Р.Р. Ахатов;
- руководители и представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций города;
- председатели Советов многоквартирных домов.
По информации УЖКХ
Фото Динары Исхаковой