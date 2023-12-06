1 декабря состоялось официальное открытие Общероссийской акции «Тотальный тест «Доступная среда»

К россиянам обратились почётные гости мероприятия – общественные и государственные деятели, руководители общероссийских организаций инвалидов, представители культуры и искусства. В этом году вопросы Тотального теста зачитали актриса и певица Анна Семенович, актёр театра и кино Юрий Стоянов, народная артистка России Диана Гурцкая, российский футболист, нападающий московского «Локомотива» Артем Дзюба, председатель Всероссийского общества инвалидов, депутат Государственной Думы ФС РФ Михаил Терентьев, президент Всероссийского общества глухих Станислав Иванов, директор Ассоциации «АУРА-Тех» Иван Бирюков.

Акция проводится в онлайн-формате – принять участие в акции и получить сертификат может каждый житель России с любого персонального устройства, имеющего доступ в Интернет. Пройти тестирование можно с 1 по 10 декабря 2023 года в любое удобное время на сайте акции: www.total-test.ru По вопросам участия в мероприятии: 8 800 600-08-60 (телефон горячей линии акции (пн-пт 10:00 – 19:00) Электронная почта: [email protected]

Ассоциация «АУРА-Тех» Фонд президентских грантов.