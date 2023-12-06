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6 Декабря , 14:59

На «Госуслугах Башкортостана» определен ТОП-3 популярных у бизнеса услуг

В 2023 году через портал Госуслуг предприниматели чаще всего подавали лесную декларацию (11 тыс. оформлений), утверждали схему расположения земельного участка на кадастровом плане (10,5 тыс.) и получали решение об использовании земель без предоставления земельных участков и установления сервитута (9 тыс.).

На «Госуслугах Башкортостана» определен ТОП-3 популярных у бизнеса услуг
На «Госуслугах Башкортостана» определен ТОП-3 популярных у бизнеса услуг
Цифровизация госуслуг входит в задачи национального проекта «Цифровая экономика». 

– Для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата региональные госуслуги, значимые для бизнеса, перенастраиваются в электронный формат. С 2021 года мы стали массово оцифровывать услуги в сфере земельно-имущественных отношений. Востребованность услуг данной категории показывает, что услуги удобно получить в электронной форме. Кстати, ТОП-5 популярных услуг завершают еще две земельные услуги, обе они связаны с выдачей разрешения на использование земель, – сказал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.
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"Стерлитамакский рабочий"

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