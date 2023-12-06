На «Госуслугах Башкортостана» определен ТОП-3 популярных у бизнеса услуг

Цифровизация госуслуг входит в задачи национального проекта «Цифровая экономика».



– Для улучшения инвестиционного и предпринимательского климата региональные госуслуги, значимые для бизнеса, перенастраиваются в электронный формат. С 2021 года мы стали массово оцифровывать услуги в сфере земельно-имущественных отношений. Востребованность услуг данной категории показывает, что услуги удобно получить в электронной форме. Кстати, ТОП-5 популярных услуг завершают еще две земельные услуги, обе они связаны с выдачей разрешения на использование земель, – сказал министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин.





Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.