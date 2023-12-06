Президент Рф Владимир Путина провёл ежегодное заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека

В частности, глава государства сказал в своём выступлении:

" Одно из важнейших и традиционных направлений работы Совета – защита социальных прав граждан. В этом году особое внимание уделялось условиям труда педагогических работников. Это и уровень их заработной платы, и вопросы повышения престижа учителя, и материально-техническая оснащённость образовательных организаций.

Думаю, нашему Совету нужно и дальше вести эту тему. Так, вы внесли предложение и сами включились в работу по подготовке нового единого учебника по обществознанию. Конечно, это заслуживает поддержки. Считаю, что ваш опыт в области защиты прав человека здесь, безусловно, востребован.

Конечно же, сейчас один из главных вопросов, которыми занимается Совет, – это деятельность и поддержка наших бойцов, наших ребят на переднем крае, наших героев. Здесь присутствуют члены Совета, которые побывали, и не один раз, в зоне специальной военной операции.

На прошлом заседании вы поднимали проблемы адресного сопровождения участников спецоперации и членов их семей. В этом году создан Фонд «Защитники Отечества», который действует в каждом регионе. Надо работать с ним в тесном контакте".

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72905

Фото: kremlin.ru