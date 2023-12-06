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6 Декабря , 14:55

В Башкирии для предпринимателей туристической отрасли запущена программа льготного кредитования

 1 декабря 2023 года стартовал отбор инвестиционных проектов по программе Минэкономразвития России по льготному кредитованию.

В Башкирии для предпринимателей туристической отрасли запущена программа льготного кредитования
В Башкирии для предпринимателей туристической отрасли запущена программа льготного кредитования

Отбор продлится до 20 января 2024 года. Для получения финансирования необходимо обратиться в один из уполномоченных банков .

Льготный кредит можно получить на строительство или реконструкцию: 

– гостиниц категории не менее 3* площадью не менее 5000 кв. метров или с номерным фондом от 120 номеров и многофункциональных комплексов, предусматривающих -  от 120 номеров номерного фонда санаторно-курортных организаций или гостиниц категории не менее 3*, общая площадь которого составляет не менее 10% общей площади многофункционального комплекса, а также спортивно-оздоровительного комплекса или конгресс-центра.

Предельная стоимость строительства в расчете на один номер в зависимости от категории звездности составляет от 11 до 23,1 млн рублей, а при реконструкции – от 8,25 до 17,325 млн рублей.

– объектов крупных инвестиционных проектов, в т.ч. горнолыжных курортов с не менее 450 тыс. посетителями в год и круглогодичных парков развлечений с не менее 1 млн посетителей в год. Установлена предельная стоимость проекта в размере 15 тыс. рублей на одного посетителя в год.

Льготный кредит предоставляется на строительство на пять лет и на реконструкцию – на три года по ставке 3% годовых + 30% ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на каждую дату начисления процентов по кредитному договору.

Подробнее с условиями конкурса и правилами подачи заявок можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития России.
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