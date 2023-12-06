В лаборатории межвузовского студенческого кампуса будут выявлять заболевания на ранней стадии

В первой очереди Межвузовского кампуса, которую планируется ввести в декабре 2023 года, будут расположены несколько лабораторий Уфимского университета науки и технологий для проведения фундаментальных генетических исследований

В молодежной лаборатории популяционной и медицинской генетики будут заниматься изучением генетической структуры ряда популяций Волго-Уральского региона и Северного Кавказа, молекулярно-генетическими исследованиями онкологических патологий и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В лаборатории Древней ДНК - реализовывать междисциплинарный проект, объединяющий работу генетиков, археологов и антропологов с целью решения задач происхождения и расселения человека, а также процессов сложения современных этносов.

Молодежная лаборатория нейрокогнитивной геномики займется исследованиями молекулярно-генетических основ когнитивных и психоневрологических особенностей человека.

Подробнее в источнике: https://pravitelstvorb.ru/news/22453/