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6 Декабря , 12:39

В лаборатории межвузовского студенческого кампуса будут выявлять заболевания на ранней стадии

Проведение исследований в области генетики, которые позволят выявлять заболевания на ранних стадиях, планируется проводить в лаборатории популяционной и медицинской генетики Уфимского университета науки и технологий, которая расположится в Межвузовском студенческом кампусе.

В лаборатории межвузовского студенческого кампуса будут выявлять заболевания на ранней стадии
В лаборатории межвузовского студенческого кампуса будут выявлять заболевания на ранней стадии

В первой очереди Межвузовского кампуса, которую планируется ввести в декабре 2023 года, будут расположены несколько лабораторий Уфимского университета науки и технологий для проведения фундаментальных генетических исследований

В молодежной лаборатории популяционной и медицинской генетики будут заниматься изучением генетической структуры ряда популяций Волго-Уральского региона и Северного Кавказа, молекулярно-генетическими исследованиями онкологических патологий и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В лаборатории Древней ДНК  -  реализовывать междисциплинарный проект, объединяющий работу генетиков, археологов и антропологов с целью решения задач происхождения и расселения человека, а также процессов сложения современных этносов.

Молодежная лаборатория нейрокогнитивной геномики займется исследованиями молекулярно-генетических основ когнитивных и психоневрологических особенностей человека.

Подробнее в источнике: https://pravitelstvorb.ru/news/22453/

 

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