Межвузовский кампус соединит в Уфе три городские улицы

Сейчас в семиэтажной части здании IQ-парка идут отделочные работы. Помещения под будущие научные лаборатории практически готовы к началу монтажа исследовательского оборудования.

По второй очереди кампуса идут подготовительные работы. Здания второй очереди будут соединены с городом пешеходными направлениями: к улице Заки Валиди между IQ-парком и историческим зданием УУНиТ, вглубь территории до улицы Тукаева и на улицу Карла Маркса. То есть жилые башни, вся учебная и исследовательская инфраструктура, IQ-парк будут иметь свои входы.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22474/