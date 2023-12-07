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7 Декабря , 15:20

Межвузовский кампус соединит в Уфе три городские улицы

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров вместе с руководителями профильных ведомств, представителями вузов и  проверил  ход строительных работ Межвузовского кампуса Уфы.

Межвузовский кампус соединит в Уфе три городские улицы
Межвузовский кампус соединит в Уфе три городские улицы

Сейчас в семиэтажной части здании IQ-парка идут отделочные работы. Помещения под будущие научные лаборатории практически готовы к началу монтажа исследовательского оборудования.

По второй очереди кампуса идут  подготовительные работы. Здания второй очереди будут соединены с городом  пешеходными направлениями: к улице Заки Валиди между IQ-парком и историческим зданием УУНиТ, вглубь территории до улицы Тукаева и на улицу Карла Маркса. То есть жилые башни, вся учебная и исследовательская инфраструктура, IQ-парк будут иметь свои входы.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22474/

 

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