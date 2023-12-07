На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в промышленности, сельском хозяйстве и сфере туризма

Директор компании «Партнёр» Геннадий Разницын представил проект строительства комплекса по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства.
Курировать реализацию инвестпроекта будет Корпорация развития Башкортостана.
Учредитель компании «Телец» Забир Файзуллин представил проект создания в селе Раевский Альшеевского района предприятия комплексной переработки и хранения мясной, рыбной и сельскохозяйственной продукции.
Генеральный директор компании «Эколаб-Урал» Василя Хызырова представила инициативу создания всесезонного туристического комплекса «Идель Баши» («Иҙел башы») у горы Иремель в Белорецком районе.
Источник: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/172793.html