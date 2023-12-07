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7 Декабря , 18:07

В Башкирии досрочно завершили действующую программу по переселению из аварийного жилья

 Завершена действующая адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2024 годы. 

В Башкирии досрочно завершили действующую программу по переселению из аварийного жилья
В Башкирии досрочно завершили действующую программу по переселению из аварийного жилья

Программа реализована в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в соответствии с которым регионам Российской Федерации представлялась финансовая поддержка на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Расселение аварийных домов направлено, в первую очередь, на улучшение жилищных условий жителей и повышение комфорта и безопасности их проживания.

Сйчас в республике планируется формировать новую программу на 2024-2030 годы, которая позволит расселить еще порядка 15 тысяч человек из 580 аварийных домов. 

Источник: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан.

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