В Башкирии досрочно завершили действующую программу по переселению из аварийного жилья

Программа реализована в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», в соответствии с которым регионам Российской Федерации представлялась финансовая поддержка на ликвидацию жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Расселение аварийных домов направлено, в первую очередь, на улучшение жилищных условий жителей и повышение комфорта и безопасности их проживания.



Сйчас в республике планируется формировать новую программу на 2024-2030 годы, которая позволит расселить еще порядка 15 тысяч человек из 580 аварийных домов.

Источник: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан.