В Башкирии продолжается акция «Коробка храбрости»

За прошедший год собрали 17 тысяч игрушек и канцелярских товаров, которые передали в онко-гематологогическое отделение Республиканской детской клинической больницы, Городскую детскую больницы №17 города Уфы, подопечным Уфимского хосписа и маленьким пациентам Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Уфы и Республиканского кардиоцентра.

5 декабря, в День добровольца (волонтера) игрушки передали маленьким пациентам.

"Такие акции, как «Коробка Храбрости», всегда могут помочь улучшить эмоциональное состояние ребенка, который, находясь в больнице, безусловно, испытывает стресс, независимо от того, какое у него заболевание", - считает заместитель главного врача по медицинской части РДКБ Диана Валеева.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"