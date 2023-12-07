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7 Декабря , 16:04

В Башкирии продолжается акция «Коробка храбрости»

Сторонники «Единой России» с 2019 года проводят акцию «Коробка храбрости». Ежегодно к ней присоединяются новые участники. В 2023 году в их числе — Агентство по печати и СМИ РБ.

В Башкирии продолжается акция «Коробка храбрости»
В Башкирии продолжается акция «Коробка храбрости»

За прошедший год собрали 17 тысяч игрушек и канцелярских товаров, которые передали в онко-гематологогическое отделение Республиканской детской клинической больницы, Городскую детскую больницы №17 города Уфы, подопечным Уфимского хосписа и маленьким пациентам Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Уфы и Республиканского кардиоцентра.

5 декабря, в День добровольца (волонтера) игрушки  передали маленьким пациентам.

"Такие акции, как «Коробка Храбрости», всегда могут помочь улучшить эмоциональное состояние ребенка, который, находясь в больнице, безусловно, испытывает стресс, независимо от того, какое у него заболевание", - считает заместитель главного врача по медицинской части РДКБ Диана Валеева.

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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