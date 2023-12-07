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7 Декабря , 11:36

В Стерлитамаке идёт приём личных посылок для военнослужащих СВО

В Стерлитамаке  в конце декабря планируется отправка гуманитарного конвоя с личными посылками в зону СВО. 

В Стерлитамаке идёт приём личных посылок для военнослужащих СВО
В Стерлитамаке идёт приём личных посылок для военнослужащих СВО

В связи с этим с 7 по 14 декабря на базе ВПО «Отечество» (ул. Шаймуратова, 4) будет осуществляться приём личных посылок для наших военнослужащих.

Требования к посылкам:

- одна посылка весом не более 7 кг,
- приносить в открытом виде, с заполнением всех данных адресата (ФИО военнослужащего и позывной, его номер телефона, полностью расписать подразделение и место его дислокации, а также обязательно указать ФИО и номер телефона отправителя посылки ),
- не приносить запрещённые предметы и скоропортящиеся продукты.

Посылка будет запакована на месте в присутствии родственника.

✅График приёма: в будние дни с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 обед).

☎Контактный номер ответственного лица: 8-987-486-21-19, Наталья Алексеевна.

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