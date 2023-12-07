В Стерлитамаке идёт приём личных посылок для военнослужащих СВО

В связи с этим с 7 по 14 декабря на базе ВПО «Отечество» (ул. Шаймуратова, 4) будет осуществляться приём личных посылок для наших военнослужащих.



Требования к посылкам:



- одна посылка весом не более 7 кг,

- приносить в открытом виде, с заполнением всех данных адресата (ФИО военнослужащего и позывной, его номер телефона, полностью расписать подразделение и место его дислокации, а также обязательно указать ФИО и номер телефона отправителя посылки ),

- не приносить запрещённые предметы и скоропортящиеся продукты.



Посылка будет запакована на месте в присутствии родственника.



График приёма: в будние дни с 9:00 до 18:00 (с 13:00 до 14:00 обед).



Контактный номер ответственного лица: 8-987-486-21-19, Наталья Алексеевна.