В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета

В слушании приняли участие 218 человек. Это депутаты городского Совета, заместители главы администрации, руководители организаций и предприятий, жители города, представители общественных организаций и движений, СМИ. Вёл публичные слушания председатель Совета городского округа Сергей Бойков.



С докладом о проекте бюджета перед собравшимися выступила заместитель главы администрации по финансовым вопросам - начальник финансового управления Гульшад Рустамовна Зиганшина. С заключением выступил председатель контрольно-счётной палаты Лев Сафронов.



В установленном порядке поступили 4 обращения, которые будут рассмотрены комиссией по проведению публичных слушаний и переданы в Совет городского округа.



На публичных слушаниях выступили 11 человек.

По информации пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.