-27 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
7 Декабря , 18:18

В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета

В администрации Стерлитамака прошли публичные слушания по проекту городского бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета
В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета

В слушании приняли участие 218 человек. Это депутаты городского Совета, заместители главы администрации, руководители организаций и предприятий, жители города, представители общественных организаций и движений, СМИ. Вёл публичные слушания председатель Совета городского округа Сергей Бойков.

С докладом о проекте бюджета перед собравшимися выступила заместитель главы администрации по финансовым вопросам - начальник финансового управления Гульшад Рустамовна Зиганшина. С заключением выступил председатель контрольно-счётной палаты Лев Сафронов.

В установленном порядке поступили 4 обращения, которые будут рассмотрены комиссией по проведению публичных слушаний и переданы в Совет городского округа.

На публичных слушаниях выступили 11 человек.

По информации пресс-службы администрации ГО г. Стерлитамак.

В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета
В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета
В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета
В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета
В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета
В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета
В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета
В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета
В Стерлитамаке прошли публичные слушания по проекту городского бюджета
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru