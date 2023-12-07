В Стерлитамаке прошёл форум "Управдом"

К собравшимся обратился заместитель главы администрации Стерлитамака по жилищно-коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению Ильдар Рифович Гарифуллин:

– Для поддержки наиболее эффективных способов управления МКД, развития и поощрения инициатив граждан, принимающих активное участие в благоустройстве домов, придомовых территорий. А также для стимулирования участия горожан в решении вопросов местного значения администрацией городского округа, Общественной палатой, Благотворительным фондом поддержки социального развития города проведён конкурс «Лучший Совет МКД в Стерлитамаке – 2023».

Сейчас мы хотели бы отметить наших лучших председателей МКД.

Ваши выдающиеся заслуги в обеспечении благополучия МКД, обострённое чувство социальной ответственности, профессиональный многолетний труд заслуживают глубокого уважения и признания. Благодаря вам, дом и двор становятся лучше и краше.

Вы обладаете богатым практическим опытом, пользуетесь заслуженным уважением и авторитетом соседей. Вас отличают трудолюбие, ответственность, инициативность, требовательность и умение работать с людьми.

Торжественная церемония началась с награждения лучших председателей МКД благодарственными письмами администрации городского округа.

Затем на сцену стали приглашать победителей городского конкурса.

В номинации «Дом образцового содержания» 1-е место присудили МКД № 24 по улице Суханова (управляющая организация ЖСК «Стерлитамакский»).

Председателю домового совета Халиту Шафиковичу Кадырову вручили диплом и сертификат на 25 тысяч рублей.

Почётного 2-го места удостоился МКД № 46 по проспекту Октября (УК «СтройТехСервис»). Председатель Светлана Александровна Степанова получила диплом и сертификат на сумму 15 тысяч рублей.

3-е место – у МКД № 106 по улице Патриотической (УК 000 «Трест жилищного хозяйства»). Председателя Елену Алексеевну Балим наградили дипломом и сертификатом на 10 тысяч рублей.

Победители номинации «Безопасный дом» также были отмечены дипломами и сертификатами в 25, 15, 10 тысяч рублей.

Первое место у МКД № 73 «а» по улице Худайбердина (УК ЖСК «Стерлитамакский», председатель – Любовь Викторовна Дмитриева).

Второе – у МКД № 10 по улице Вокзальной (УК 000 «Трест жилищного хозяйства», председатель Павел Викторович Валеев).

Третье – МКД № 9 «А» по улице Братской (УК 000 «Трест жилищного хозяйства», председатель Римма Кашфиевна Тлявмуратова).

В номинации «Дом без долгов» 1-е место присудили МКД № 48 по улице Коммунистической (УК 000 «Трест жилищного хозяйства»). Председателю Зугре Шарафетдиновне Кинзабаевой вручили диплом и сертификат на сумму 25 тысяч рублей.

Лучшим советом МКД был признан совет многоквартирного дома по улице Худайбердина, 73 «а» (УК ЖСК «Стерлитамакский»). Председателя Любовь Викторовну Дмитриеву наградили дипломом.

Деловая часть форума была посвящена насущным проблемам, которые волнуют многих жителей нашего города.

Директор Стерлитамакского филиала ПАО «Газпром газоотделение Уфа» Олег Александрович Бойцов рассказал о том, как проводится техническое диагностирование и обслуживание газопроводов и газового оборудования в многоквартирных домах.

Ведущий инженер по метрологии ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» Андрей Юрьевич Шамин озвучил правила поверки приборов учёта коммунальных ресурсов.

Руководитель АНО «Городской цент энергоснабжения «Юг» Денис Сергеевич Киселёв познакомил с особенностями централизованной системы учёта энергоресурсов ЖКХ в нашей республике.

Также на форуме обсудили проблему консервации мусоропроводов.

Ильдар Рифович Гарифуллин рассказал о мобильном приложении «Госуслуги. Дом». И о том, как выгодно им пользоваться.

Выступившие на форуме специалисты ответили на все волнующие аудиторию вопросы.