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7 Декабря , 18:01

В Центре управления Республикой Башкортостан прошел Всероссийский антикоррупционный диктант

Знания в области противодействия коррупции проверили государственные и муниципальные служащие, сотрудники территориальных и федеральных органов, студенты и профессорско-преподавательский состав вузов республики.

В Центре управления Республикой Башкортостан прошел Всероссийский антикоррупционный диктант
В Центре управления Республикой Башкортостан прошел Всероссийский антикоррупционный диктант

Мероприятие прошло при поддержке регионального Правительства Башкортостан, Администрации Главы Башкортостана, Прокуратуры РБ и Следственного комитета РФ по РБ.

 Диктант проводится в удобной и интерактивной форме, состоит из 40 вопросов, на прохождение которых дается 30 минут. Включает как общие вопросы, направленные на проверку антикоррупционного законодательства, так и практические ситуации, позволяющие оценить компетентность участника в сфере противодействия коррупции. Впервые диктант был проведён в 2020 году.

В прошлом году Башкирия заняла 12 место среди регионов РФ по количеству участников диктанта, средний балл правильных ответов составил 67%.

В 2023 году в прямом эфире из Центра управления республикой антикоррупционный диктант писали более 200 государственных и муниципальных служащих из городов и районов Башкортостана. 

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22483/

 

 

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