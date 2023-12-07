Журналист "Молодежной газеты" стала победителем медиапремии в Москве

Наградили авторов лучших материалов на тему индустрии товаров и услуг для детей.

Среди лучших публикаций региональных СМИ награды удостоилась статья Алсу Муллахметовой «Игрушки по-башкирски» в «Молодежной газете» о развитии предприятий индустрии детских товаров в Республике Башкортостан.

Специальный приз в номинации «Опыт региона» за широкую информационную поддержку фестиваля «Айда играть» в Башкирии, за высокий профессионализм и гостеприимство получил руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Максим Ульчев.

Источник:Молодёжная газета