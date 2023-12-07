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7 Декабря , 17:54

Журналист "Молодежной газеты" стала победителем медиапремии в Москве

В первый день работы Конгресса индустрии детских товаров на площадке Центра международной торговли состоялась церемония награждения победителей медиапремии для журналистов «Хрустальный колокольчик».

Журналист "Молодежной газеты" стала победителем медиапремии в Москве
Журналист "Молодежной газеты" стала победителем медиапремии в Москве

Наградили  авторов лучших материалов на тему индустрии товаров и услуг для детей.

Среди лучших публикаций региональных СМИ награды удостоилась статья Алсу Муллахметовой «Игрушки по-башкирски» в «Молодежной газете» о развитии предприятий индустрии детских товаров в Республике Башкортостан.

Специальный приз в номинации «Опыт региона» за широкую информационную поддержку фестиваля «Айда играть» в Башкирии, за высокий профессионализм и гостеприимство получил руководитель Агентства по печати и СМИ Республики Башкортостан Максим Ульчев.

Источник:Молодёжная газета

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