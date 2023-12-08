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8 Декабря , 11:00

Два предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» поделились опытом внедрения бережливых инструментов

Предприятия-участники национального проекта «Производительность труда» для изучения опыта реализации проекта посетили модельные предприятия.

Два предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» поделились опытом внедрения бережливых инструментов
Два предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» поделились опытом внедрения бережливых инструментов

Струдники  ООО «Техномаш» посетили ООО «Контрольный пакет». Сотрудники ООО «Завод весового оборудования» побывали  в АО "Средне-Волжский механический завод".    — Посещение модельных предприятий –  один из этапов реализации программы нацпроекта «Производительность труда». Компании, только присоединившиеся к нацпроекту, имеют возможность наблюдать результаты применения инструментов бережливого производства в действии, - рассказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.   

Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.

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