Два предприятия-участника нацпроекта «Производительность труда» поделились опытом внедрения бережливых инструментов

Струдники ООО «Техномаш» посетили ООО «Контрольный пакет». Сотрудники ООО «Завод весового оборудования» побывали в АО "Средне-Волжский механический завод". — Посещение модельных предприятий – один из этапов реализации программы нацпроекта «Производительность труда». Компании, только присоединившиеся к нацпроекту, имеют возможность наблюдать результаты применения инструментов бережливого производства в действии, - рассказал первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.