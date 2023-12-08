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8 Декабря , 09:59

Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Россия зовёт!»

«Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики» - этот тезис стал главной темой форума.

Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Россия зовёт!»
Президент РФ Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Россия зовёт!»

В своём выступлении на форуме глава российского государства в частности сказал:

"Мы хотим создать новую модель, реально демократическую, такую, где верх действительно берёт настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности. Такое изменение ландшафта мировой экономики, выход на первый план новых лидеров – это объективный и во многом закономерный процесс.

Собственно, в жизни, в истории человечества было так всегда, во все времена и во всех сферах. Так всегда было: кто-то развивается, потом затихает, новые лидеры появляются. Так и в мировой экономике сегодня.

Элита западных стран тем не менее – тех, которые оказались наверху этого процесса, – пытается его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонию. Для этого они прибегают к санкционным ограничениям, например раскачивают политическую ситуацию и провоцируют конфликты в целых макрорегионах в попытках сохранить своё ускользающее доминирование".

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72926

Фото: kremlin.ru

 

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