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8 Декабря , 09:51

Президент России Владимир Путин провёл заседание наблюдательного совета "Движения первых"

Организация была создана  по инициативе детей и при поддержке  Президента в июле 2022 года. Сейчас в ней состоят более четырех миллионов человек.

Президент России Владимир Путин провёл заседание наблюдательного совета "Движения первых"
Президент России Владимир Путин провёл заседание наблюдательного совета "Движения первых"

Перед началом заседания главу государства познакомили  проектами организации, среди которых есть и "Зарница", и движение юных натуралистов. "Все эти хорошие, старые традиции, безусловно, помогают уже ребятам и в наше время, молодым людям XXI века", - отметил Президент. 

Каждый ребенок может найти в организации то, что ему по душе, полагает глава государства. "В этом есть и ключевой смысл движения, повторю еще раз, - помочь детям, подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. И именно в этом - залог успешного будущего нашей страны", - заявил Владимир Путин.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72910

Фото: http://www.kremlin.ru

 

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