Президент России Владимир Путин провёл заседание наблюдательного совета "Движения первых"

Перед началом заседания главу государства познакомили проектами организации, среди которых есть и "Зарница", и движение юных натуралистов. "Все эти хорошие, старые традиции, безусловно, помогают уже ребятам и в наше время, молодым людям XXI века", - отметил Президент.

Каждый ребенок может найти в организации то, что ему по душе, полагает глава государства. "В этом есть и ключевой смысл движения, повторю еще раз, - помочь детям, подросткам, молодым людям раскрыть свои способности, сильные стороны, найти свой собственный путь в жизни. И именно в этом - залог успешного будущего нашей страны", - заявил Владимир Путин.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72910

Фото: http://www.kremlin.ru