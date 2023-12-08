В Стерлитамаке по нацпроекту завершили благоустройство набережной реки Стерля

В этом году благодаря национальному проекту завершили благоустройство набережной Стерли и Берёзовой рощи по улице Комарова.



В 2023 году полностью завершили работы на набережной от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая. Здесь появились пешеходные дорожки, скамейки, смотровые площадки и пирсы, игровые площадки, скейтплощадка и спортивные снаряды.

Теперь на набережной можно провести время активно или насладиться природой в тишине, наблюдая за уточками. Также здесь установлены аппараты выдачи гранулированного корма «Уткомат».



Кроме того, оборудованы два перехода под мостами по ул. Худайбердина и по ул. 23 Мая. В вечернее время набережная Стерли озаряется праздничной иллюминацией.



Благоустройство рощи началось летом 2023 года. сейчас здесь стало светло, безопасно и комфортно. По проекту в роще установили новые скамейки, игровые детские и спортивные площадки.

Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ.