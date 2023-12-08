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8 Декабря , 11:22

В Стерлитамаке по нацпроекту завершили благоустройство набережной реки Стерля

Стерлитамак активно участвует  в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». 

В Стерлитамаке по нацпроекту завершили благоустройство набережной реки Стерля
В Стерлитамаке по нацпроекту завершили благоустройство набережной реки Стерля

В этом году благодаря национальному проекту завершили благоустройство набережной Стерли  и Берёзовой рощи по улице Комарова.

В 2023  году полностью завершили работы на набережной от ул. Худайбердина до ул. 23 Мая. Здесь появились пешеходные дорожки, скамейки, смотровые площадки и пирсы, игровые площадки, скейтплощадка и спортивные снаряды.

Теперь на  набережной можно провести время активно или насладиться природой в тишине, наблюдая за уточками. Также здесь установлены аппараты выдачи гранулированного корма «Уткомат».

Кроме того, оборудованы два перехода под мостами по ул. Худайбердина и по ул. 23 Мая.  В вечернее время набережная Стерли озаряется праздничной иллюминацией. 

Благоустройство  рощи началось летом 2023 года. сейчас здесь стало светло, безопасно и комфортно. По проекту в роще установили новые скамейки, игровые детские и спортивные площадки. 

Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ.

В Стерлитамаке по нацпроекту завершили благоустройство набережной реки Стерля
В Стерлитамаке по нацпроекту завершили благоустройство набережной реки Стерля
В Стерлитамаке по нацпроекту завершили благоустройство набережной реки Стерля
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"Стерлитамакский рабочий"

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