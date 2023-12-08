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8 Декабря , 09:19

В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»

Во Дворце пионеров им. А. Гайдара прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества», изданного по итогам XV открытого конкурса юных поэтов, прозаиков и журналистов «Рыцари золотого пера-2022».

В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»

Сборник напечатан на грантовые средства Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Руководитель проекта - Ростислав Савельев, наставник - Елена Евгеньевна Елисеева.
Участники встречи вместе со своими педагогами, наставниками и родителями совершили путешествие в мир творчества добрых, открытых, талантливых детей, способных жить и гореть мечтой, даря крылья вдохновения другим.


Кто-то из юных авторов сборника пишет о маме, кто-то посвящает свои стихи и прозу родному городу и республике, кто-то рассказывает про школу, друзей, кто-то анализирует свою жизнь, кто-то сочиняет сказки…


Словом, двести страниц сборника - это множество миров, историй, сюжетов, которые помогли ребятам раскрыть свой творческий потенциал, лучше понять себя и других, попробовать свои силы в литературном творчестве.


Также на презентации были представлены три номера литературно-художественного журнала «Бельские просторы», в которых опубликованы сочинения победителей и призёров конкурса «Рыцари золотого пера-2023».


Газета «Стерлитамакский рабочий» - один из многолетних партнёров конкурса, давшего старт в будущее сотням одарённых детей Стерлитамака.
Многие из них уже стали студентами, кто-то вышел на дорогу взрослой жизни, кто-то только готовится переступить её порог. Но любовь к русскому языку, литературе, художественному слову останется с ними навсегда.


Фото Тамары Андреевой.

В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»
Автор:Марина Воронова
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