В Стерлитамаке прошла презентация сборника творческих работ «Дивные всходы нашего творчества»

Сборник напечатан на грантовые средства Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Руководитель проекта - Ростислав Савельев, наставник - Елена Евгеньевна Елисеева.

Участники встречи вместе со своими педагогами, наставниками и родителями совершили путешествие в мир творчества добрых, открытых, талантливых детей, способных жить и гореть мечтой, даря крылья вдохновения другим.



Кто-то из юных авторов сборника пишет о маме, кто-то посвящает свои стихи и прозу родному городу и республике, кто-то рассказывает про школу, друзей, кто-то анализирует свою жизнь, кто-то сочиняет сказки…



Словом, двести страниц сборника - это множество миров, историй, сюжетов, которые помогли ребятам раскрыть свой творческий потенциал, лучше понять себя и других, попробовать свои силы в литературном творчестве.



Также на презентации были представлены три номера литературно-художественного журнала «Бельские просторы», в которых опубликованы сочинения победителей и призёров конкурса «Рыцари золотого пера-2023».



Газета «Стерлитамакский рабочий» - один из многолетних партнёров конкурса, давшего старт в будущее сотням одарённых детей Стерлитамака.

Многие из них уже стали студентами, кто-то вышел на дорогу взрослой жизни, кто-то только готовится переступить её порог. Но любовь к русскому языку, литературе, художественному слову останется с ними навсегда.



Фото Тамары Андреевой.