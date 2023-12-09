-29 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
9 Декабря , 07:56

В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей

8 декабря в Стерлитамаке состоялось знаменательное событие – открытие новых помещений для 6 судебных участков мировых судей.

В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей

В рамках исполнения поручения Главы Башкирии Радия Хабирова по созданию надлежащих условий для работы мировой юстиции было выделено финансирование и отремонтировано здание по адресу Худайбердина, 152.

Теперь судьи получили возможность вершить правосудие, а граждане разрешать возникающие споры в комфортных условиях.

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции Владимир Спеле, и.о. Председателя Верховного суда Республики Башкортостан Иван Семенов.

С 2001 года со дня основания института мировых судей, 13 судебных участков по г. Стерлитамак размещались в 686 кв. м. по улице Курчатова, средняя площадь которых составляла 52 кв. м., что являлось критически недостаточным для оборудования рабочих кабинетов, зала судебного заседания, конвойных помещений и архива судебного участка.

Сегодня площадь одного судебного участка составляет 106 кв.м. Новые помещения оснащены  всем необходимым и соответствуют требованиям: обеспечены залами судебных заседаний, кабинетом судьи и сотрудников аппарата мирового судьи, архивными помещениями, оборудован системой видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова сотрудников полиции, стационарных и ручным металодетектором.

Фото Эльвиры Рахимовой. 

 

В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей
Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru