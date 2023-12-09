В Стерлитамаке открылся новый корпус судебных участков для мировых судей

В рамках исполнения поручения Главы Башкирии Радия Хабирова по созданию надлежащих условий для работы мировой юстиции было выделено финансирование и отремонтировано здание по адресу Худайбердина, 152.

Теперь судьи получили возможность вершить правосудие, а граждане разрешать возникающие споры в комфортных условиях.

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости Заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, Председатель Государственного комитета Республики Башкортостан по делам юстиции Владимир Спеле, и.о. Председателя Верховного суда Республики Башкортостан Иван Семенов.

С 2001 года со дня основания института мировых судей, 13 судебных участков по г. Стерлитамак размещались в 686 кв. м. по улице Курчатова, средняя площадь которых составляла 52 кв. м., что являлось критически недостаточным для оборудования рабочих кабинетов, зала судебного заседания, конвойных помещений и архива судебного участка.

Сегодня площадь одного судебного участка составляет 106 кв.м. Новые помещения оснащены всем необходимым и соответствуют требованиям: обеспечены залами судебных заседаний, кабинетом судьи и сотрудников аппарата мирового судьи, архивными помещениями, оборудован системой видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова сотрудников полиции, стационарных и ручным металодетектором.

Фото Эльвиры Рахимовой.