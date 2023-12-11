«Это очень важный день»: Радий Хабиров о праздновании Дня башкирского языка

Дата приурочена ко дню рождения башкирского поэта и просветителя Акмуллы.

В уфе этот день начнётся с возложения цветов к памятнику Мифтахетдину Акмулле в Уфе. В этот же день в рамках объявленного президентом страны Года педагога и наставника в башкирской столице пройдет финал республиканского конкурса «Остаз».

В пятницу, 15 декабря, в конгресс-холле «Торатау» в рамках подведения итогов Года науки и просвещения запланирована встреча руководителей и представителей курултаев башкир районов и городов республики, субъектов РФ. Там наградят первых победителей общественной награды в области культуры, гуманитарных наук и образования им. С. Тавасиева.

На улицах Уфы и районных центрах в связи знаменательной датой размещены баннеры ко Дню башкирского языка.

«Давайте проведем его хорошо, это очень важный день для популяризации башкирского языка, — сказал Радий Хабиров. — Я каждый раз говорю, что Республика Башкортостан является, по-моему, единственным регионом, где полилингвальные гимназии работают не только на башкирском языке, но и на языках народов республики. Мы поздравляем мишкинцев, где с нового учебного года заработала марийская полилингвальная гимназия. И еще у нас должны открыться удмуртская и чувашская полилингвальные гимназии».

О том, какие мероприятия проходят по этому поводу в Стерлитамаке мы рассказывали ранее.

Источник: ИА "Башинформ"