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11 Декабря , 18:33

Предоставление информации в военный комиссариат

В соответствии с пунктом 1 статьи 8.2 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» военными комиссариатами на основании сведений, полученных из организаций и граждан, формируется Реестр воинского учета.

❗Не позднее 10 января 2024 года❗ руководителям предприятий города необходимо в соответствии с пп.6 пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 31 мая 1996 года №61-ФЗ "Об обороне", ст.4 Федерального закона от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а так же п.32 Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года №719, необходимо предоставить в адрес военного комиссариата г.Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул.Худайбердина, 118) сведения о сотрудниках своей организации.

Непредставление или несвоевременное представление должностными лицами государственных органов или организаций в установленном федеральным законом порядке запрашиваемых сведений, необходимых для ведения воинского учета, влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 40 000 до 50 000 рублей, предусмотренного статьей 21.4 КоАП Российской Федерации.

Телефон для справок: 8 (3473) 20-61-46.


По информации военного комиссариата г.Стерлитамака
и Стерлитамакского района

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