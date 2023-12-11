Президент РФ Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России

В мероприятии участвовали более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди участников церемонии – Герои Советского Союза и Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества.

Вручая награды Президент сказал, в частности:

"Все, кто сегодня получает награды, проявили исключительную доблесть. Благодарю вас за службу Родине.

Для вас, для ваших боевых товарищей, всех героев нашей страны превыше всего честь, долг, беззаветная любовь к Отчизне. Эти качества сейчас определяющие. Они задают высочайшую планку ответственности для каждого из нас. А самоотверженность и отвага наших бойцов служат примером для рабочих и инженеров предприятий оборонной промышленности, для наших трудовых коллективов во всех отраслях экономики, которые не только отразили санкционный натиск, но и наращивают сейчас производство, для всех наших граждан, которые вносят свой вклад в укрепление экономического, технологического да и культурного суверенитета России. Ваше мужество вдохновляет и волонтёров, помогающих фронту, всех, кто готов действовать на благо Отечества".

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72933

Фото: kremlin.ru