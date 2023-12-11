Принимаются заявки на конкурс «Новогодний Стерлитамак – 2024»

Номинации конкурса:



- «Новогоднее чудо» - лучшее комплексное новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий предприятий промышленности, строительства, транспорта, связи жилищно-коммунального хозяйства, другие организации независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, субъекты малого и среднего предпринимательства.



-Предприятия промышленности, транспорта, связи направляют заявки на адрес электронной почты: [email protected].Контактный номер телефона 8(3473) 24-02-63;

-предприятия строительства направляют заявки на адрес электронной почты [email protected].Контактный телефон 8(3473) 24-20-05;

- предприятия жилищно-коммунального хозяйства направляют заявки на адрес электронной почты:[email protected]. Контактный номер телефона 8(3473) 30-10-06.



- «Новогоднее сияние» - лучшее новогоднее оформление зданий и прилегающих территорий дошкольных образовательных учреждений, учреждений образования, культуры, спорта, медицинских организаций.



- Дошкольные образовательные учреждения, учреждения образования, культуры, спорта, медицинские организации - направляют заявки на адрес электронной почты: [email protected]. Контактный номер телефона 8(3473) 24-10-07, 23-52-52;

- организации высшего и среднего профессионального образования» направляют заявки на адрес электронной почты: [email protected]. Контактный номер телефона 8(3473) 24-22-95.



- «Новогоднее настроение» - лучшее новогоднее оформление зданий, входных групп, витражей, торговых залов, залов обслуживания предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коллективного размещения (гостиницы, хостелы), кредитно-финансовой сферы, страховых компаний, внебюджетных фондов, многофункционального центра.



- Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коллективного размещения (гостиницы, хостелы), направляют заявки на адрес электронной почты: [email protected]. Контактный номер телефона 8(3473) 24-42-57, 24-52-83;

-организации кредитно-финансовой сферы, страховые компании, внебюджетных фондов, многофункционального центра направляют заявки на адрес электронной почты: [email protected]. Контактный номер телефона 8(3473) 24-20-38.



- «Мой новогодний дом, мой новогодний дворик» - лучшее новогоднее оформление частного домовладения, дворов, многоквартирных домов (для жителей, управляющих организаций, товариществ собственников жилья).



- Жители частных домовладений, управляющие организаций, товариществ собственников жилья направляют заявки на адрес электронной почты: [email protected]: Контактный номер телефона 8(3473) 30-10-06.



Подать заявку на участие необходимо до 22 декабря. К заявке прилагаются фотографии, сделанные в дневное и вечернее время, в цветном виде, крупным планом, в хорошем качестве, в формате jpg. В количестве не более пяти штук (включая общий вид и элементы).



Заявка и критерии оценивания на сайте: www.sterlitamakadm.ru/news/gorod/novogodniy-sterlitam..



По информации отдела торговли