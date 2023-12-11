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11 Декабря , 10:55

В Межвузовском кампусе Уфы школьники смогут изучать робототехнику

Школьники Башкирии  смогут создавать своих роботов и изучать технологии виртуальной реальности в Межвузовском кампусе Уфы.

В Межвузовском кампусе Уфы школьники смогут изучать робототехнику
В Межвузовском кампусе Уфы школьники смогут изучать робототехнику

Здесь  будет располагаться Лаборатория робототехники и VR-технологий Евразийской политехнической школы УГНТУ.

— В нашей лаборатории уже запущены программы дополнительного образования для разных возрастных групп, — сообщил Денис Гулин, директор Евразийской политехнической школы УГНТУ. — Для школьников 3-4 классов уже подготовлен специальный курс по робототехнике, где они работают с наборами конструкторов и могут программировать своих первых роботов. 

В дальнейшем планируется запустить еще две образовательные программы для 8-9 классов и для 10-11 классов. Они помогут старшеклассникам углубиться в проектирование, конструирование и программирование роботов, подобных реальным производственным системам. 

Вся эта работа продолжится в Межвузовском кампусе Уфы.

Записать детей на курсы можно на официальном сайте Уфимского государственного нефтяного технического университета, заполнив форму по данной ссылке: https://cloud.rusoil.net/apps/forms/tpAq2H2sEDPnyPAT

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22488/

 

 

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