В Межвузовском кампусе Уфы школьники смогут изучать робототехнику

Здесь будет располагаться Лаборатория робототехники и VR-технологий Евразийской политехнической школы УГНТУ.

— В нашей лаборатории уже запущены программы дополнительного образования для разных возрастных групп, — сообщил Денис Гулин, директор Евразийской политехнической школы УГНТУ. — Для школьников 3-4 классов уже подготовлен специальный курс по робототехнике, где они работают с наборами конструкторов и могут программировать своих первых роботов.

В дальнейшем планируется запустить еще две образовательные программы для 8-9 классов и для 10-11 классов. Они помогут старшеклассникам углубиться в проектирование, конструирование и программирование роботов, подобных реальным производственным системам.

Вся эта работа продолжится в Межвузовском кампусе Уфы.

Записать детей на курсы можно на официальном сайте Уфимского государственного нефтяного технического университета, заполнив форму по данной ссылке: https://cloud.rusoil.net/apps/forms/tpAq2H2sEDPnyPAT.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22488/