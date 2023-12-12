-2 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
12 Декабря , 11:00

12 декабря - День Конституции РФ

12 декабря мы отмечаем 30-летие принятие Конституции Российской Федерации – основного закона страны.

12 декабря - День Конституции РФ
12 декабря - День Конституции РФ

День Конституции
Широки твои просторы,
Родина, Россия-мать.
Все моря, леса и горы
Взором разом не объять.
Ты жильё и школы строишь,
Ищешь нефть, растишь хлеба.
И от бед всегда укроешь
Тех, чья жизнь ты и судьба.
Мы твои сыны, Россия,
От врагов твоих заслон.
Лишь в тебе находим силы,
Соблюдая твой закон.
Дружбой все твои народы
Крепко связаны навек.
Вольным воздухом свободы
Дышит каждый человек.
Смелой, сильной и прекрасной
Будешь ты для нас всегда.
Для тебя сияет ясно
Путеводная звезда!

Фото Тамары Андреевой.

Автор:Марина Воронова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru