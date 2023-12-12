30 лет Основному закону. Россия отмечает День Конституции

В нем участвовали более 58 млн россиян. «За» проголосовали почти 33 млн избирателей (58,4%). Конституция вступила в силу 25 декабря того же года, в день ее официальной публикации. 19 сентября 1994 года день принятия Конституции – 12 декабря, был объявлен государственным праздником.

Основной закон РФ в сравнении с прежней, советской конституцией, существенно изменил структуру высших органов государственной власти. В новой Конституции закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг на пути усовершенствования федеративного устройства. Конституция не устанавливает единой экономической системы, основанной на государственной собственности, она в равной степени защищает все формы собственности, обеспечивая развитие гражданского общества.

В 2022 году текст Конституции изменялся в связи с принятием в состав РФ новых регионов.

Поздравляя жителей Башкирии с 30-летним юбилеем Конституции страны, председатель Госсобрания республики Константин Толкачев подчеркнул, что прошедшие годы убедительно доказали, что именно Конституция выступает прочным фундаментом гражданского мира и согласия, залогом уверенного движения вперед.

Подробнее в источнике: ИА "Башинформ"

Фото:Госдума РФ.