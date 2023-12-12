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12 Декабря , 10:00

30 лет Основному закону. Россия отмечает День Конституции

12 декабря 1993 года, состоялось всенародное голосование по принятию новой Конституции.

30 лет Основному закону. Россия отмечает День Конституции
30 лет Основному закону. Россия отмечает День Конституции

В нем участвовали более 58 млн россиян. «За» проголосовали почти 33 млн избирателей (58,4%). Конституция вступила в силу 25 декабря того же года, в день ее официальной публикации. 19 сентября 1994 года день принятия Конституции – 12 декабря, был объявлен государственным праздником. 

Основной закон РФ в сравнении с прежней, советской конституцией, существенно изменил структуру высших органов государственной власти. В новой Конституции закреплен принцип разделения властей, сделан серьезный шаг на пути усовершенствования федеративного устройства. Конституция не устанавливает единой экономической системы, основанной на государственной собственности, она в равной степени защищает все формы собственности, обеспечивая развитие гражданского общества.

В 2022 году текст Конституции изменялся в связи с принятием в состав РФ новых регионов.

Поздравляя жителей Башкирии с 30-летним юбилеем Конституции страны, председатель Госсобрания республики Константин Толкачев подчеркнул, что прошедшие годы убедительно доказали, что именно Конституция выступает прочным фундаментом гражданского мира и согласия, залогом уверенного движения вперед.

Подробнее в источнике: ИА "Башинформ"

Фото:Госдума РФ.

Автор:Ирина Петрова
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