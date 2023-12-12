Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъёма военно-морских флагов на атомных подводных крейсерах

В своём выступлении на церемонии глава государства сказал, в частности, следующее:

"Приветствую вас в этот знаменательный день, в день, когда на атомных подводных крейсерах «Император Александр III» и «Красноярск» поднимаются военно-морские флаги, и эти грозные, не имеющие равных в своём классе ракетоносцы начинают службу в составе нашего Военно-Морского Флота.

Мы последовательно оснащаем Военно-Морской Флот самой современной техникой и вооружением и, подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся. Так, «Император Александр III» – это уже седьмой корабль в серии стратегических ракетоносцев класса «Борей», а крейсер «Красноярск» – четвёртый корабль в серии многоцелевых атомных лодок класса «Ясень».

Отмечу, что присвоение подводным ракетоносцам класса «Борей» названий в честь выдающихся полководцев и государственных деятелей нашего Отечества стало традицией. Атомные крейсеры «Юрий Долгорукий», «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Владимир», «Князь Олег» и «Генералиссимус Суворов», а с этого дня и «Император Александр III» долгие годы будут надёжно защищать безопасность России, выполнять задачи по обеспечению стратегического сдерживания.

Каждый из них вооружён межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава».

Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса «Ясень-М». Они оснащены высокоточными ракетами большой дальности и могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам.

Уже в скором времени подводные ракетоносцы «Император Александр III» и «Красноярск» начнут нести вахту на Тихоокеанском флоте, охранять дальневосточные рубежи Отечества".

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/72948

Фото: http://www.kremlin.ru