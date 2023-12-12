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12 Декабря , 13:36

Присоединяйтесь к Акмуллинскому диктанту!

С 12 по 14 декабря ко Дню Башкирского языка пройдет просветительская акция «Акмуллинский диктант», посвященная Году педагога и наставника. В этом году диктант состоится в четвертый раз.

Присоединяйтесь к Акмуллинскому диктанту!
Присоединяйтесь к Акмуллинскому диктанту!

Акция пройдёт в онлайн-формате на сайте.

 

Участниками ее могут стать жители России и зарубежных стран, владеющие башкирским и русским языками, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. В 2022 году диктант написали более 17 тысяч человек.

Диктант включает в себя 30 тестовых заданий: 10 вопросов о жизни и творчестве М. Акмуллы и его современников, 10 вопросов о научно-методической и педагогической деятельности учителей и педагогов башкирского языка и литературы и 10 вопросов об образе учителя в художественной литературе и искусстве.

Максимальная оценка за диктант - 100 баллов. На выполнение заданий дается 1 час.

По итогам прохождения диктанта участники получат сертификат с указанием результатов в электронном виде.

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