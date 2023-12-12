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12 Декабря , 15:38

Центр трансфера технологий УГНТУ Межвузовского кампуса защитит университетские стартапы

Молодежный Центр трансфера технологий Уфимского государственного нефтяного технического университета, который расположится в IQ – парке Межвузовского кампуса, гарантирует защиту интеллектуальной собственности стартапов.

Центр трансфера технологий УГНТУ Межвузовского кампуса защитит университетские стартапы
Центр трансфера технологий УГНТУ Межвузовского кампуса защитит университетские стартапы

Здесь предполагается оказывать консультационную помощь и экспертную поддержку университетским технологическим стартапам.

Основными направлениями деятельности Молодежного Центра трансфера технологий (ЦТТ) являются:

1. Оценка технологий: ЦТТ УГНТУ проводит оценку технологических разработок и инноваций, анализируя их рыночный потенциал, коммерческую ценность и конкурентные преимущества. Это помогает определить, какие разработки имеют потенциал для коммерциализации и дальнейшего использования.

2. Защита интеллектуальной собственности: ЦТТ УГНТУ помогает ученым и исследователям защитить их интеллектуальную собственность, такую как патенты, авторские права или товарные знаки. Это важно для обеспечения прав и возможностей коммерциализации разработок.

3. Поиск партнеров и инвесторов: Центр трансфера технологий Межвузовского кампуса помогает ученым и исследователям найти потенциальных партнеров и инвесторов, заинтересованных в коммерциализации и применении разработок. Они создают связи и организуют встречи, форумы, мероприятия, на которых возможны бизнес-сделки и сотрудничество.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22513/

 

 

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