Центр трансфера технологий УГНТУ Межвузовского кампуса защитит университетские стартапы

Здесь предполагается оказывать консультационную помощь и экспертную поддержку университетским технологическим стартапам.

Основными направлениями деятельности Молодежного Центра трансфера технологий (ЦТТ) являются:

1. Оценка технологий: ЦТТ УГНТУ проводит оценку технологических разработок и инноваций, анализируя их рыночный потенциал, коммерческую ценность и конкурентные преимущества. Это помогает определить, какие разработки имеют потенциал для коммерциализации и дальнейшего использования.

2. Защита интеллектуальной собственности: ЦТТ УГНТУ помогает ученым и исследователям защитить их интеллектуальную собственность, такую как патенты, авторские права или товарные знаки. Это важно для обеспечения прав и возможностей коммерциализации разработок.

3. Поиск партнеров и инвесторов: Центр трансфера технологий Межвузовского кампуса помогает ученым и исследователям найти потенциальных партнеров и инвесторов, заинтересованных в коммерциализации и применении разработок. Они создают связи и организуют встречи, форумы, мероприятия, на которых возможны бизнес-сделки и сотрудничество.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22513/