Уфимский университет и «Фармстандарт-УфаВИТА» объявили о сотрудничестве

Партнерство поможет сегодняшним студентам заложить прочный фундамент будущей карьеры, обеспечит выпускников университета компетенциями мирового уровня, а фармацевтическая компания страны получит высококвалифицированных специалистов, способных решать масштабные задачи.

Документ о сотрудничестве подписали ректор УУНиТ Вадим Захаров и генеральный директор «Фармстандарт - УфаВИТА» Наиль Низамутдинов.

Соглашение рассчитано на долгосрочную перспективу, но уже сегодня реализуются на практике ее основная задача – целевая подготовка кадров по заказу АО «Фармстандарт» и ОАО «Фармстандарт-УфаВИТА. Первые десять студентов УУНиТ прошли собеседование и вскоре отправятся на производственную стажировку в цеха фармацевтического предприятия. Все студенты, обучающиеся по целевому направлению, получат от компании стипендию в размере 10 тысяч рублей. Руководство предприятия намерено в перспективе увеличить набор целевиков и расширить программу дополнительного профессионального образования.

Уже составлена дорожная карта для проведения профориентационной работы среди школьников и студентов, запланированы совместные мероприятия: экскурсии на фармацевтический завод, встречи с руководством предприятия, Дни открытых дверей, Дни фармацевта, открытые уроки «Занимательная биология» и др.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22501/