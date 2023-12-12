В Стерлитамаке проходит конкурс «Педагог года-2024»

По старой доброй традиции конкурс стерлитамакских педагогов проходит с некоторым опережением: в сказочное предновогоднее время. Не изменили установленному правилу и сейчас – «Педагог-2024» начался в середине декабря.

Во Дворце пионеров и школьников им.А.П.Гайдара состоялось торжественное открытие этого праздника мастерства и любви к профессии.

Участников конкурса и группы их поддержки приветствовали заместитель главы администрации Стерлитамака М.В.Григорьев и председатель ГК работников образования и науки РБ О.Б.Волошенко. Они пожелали конкурсантам удачи, смелости и успехов.

Поздравил с началом значительного для всех педагогов мероприятия начальник отдела образования администрации города Зигангир Яганшиевич Ишбаев:

– Дорогие друзья! Конкурс «Педагог года» как всегда собирает тех, кто с любовью относится к детям и выбранной профессии.

Наш конкурс имеет богатую историю, которая рассказывает о его становлении, развитии, стремлении идти в ногу с требованиями времени. С каждым годом он становится интереснее и продуктивнее.

Сегодня, как и всегда, перед педагогами России стоят задачи приобщения подрастающего поколения к вечным ценностям. Воспитать любовь к Родине, уважение к своей истории, к многовековым традициям нашей страны – вот цели, которые ставят перед собой современные педагоги. Именно эти ориентиры помогают добиваться успехов нашим воспитанникам.

Уважаемые педагоги! Выражаю вам искреннюю благодарность за плодотворный труд, чуткое отношение к своим ученикам.

Уверен, что конкурс «Педагог года» откроет для многих из вас новые возможности и станет одной из ярких страниц профессиональной биографии.

Желаю всем конкурсантам отличных выступлений, удачных решений и готовности доказать, что вы педагоги нового времени!

В этом году в традиционном конкурсе участвуют 40 педагогов – воспитатели детских садов, преподаватели истории, математики и информатики, русского языка и литературы, химии и биологии, физкультуры, башкирского языка и литературы, эстрадному вокалу, системы дополнительного образования. Все они интересные неординарные личности. Например, инструктор по физической культуре (детский сад № 15) Елена Андреевна Авраменко работает по принципу: успешный ребёнок – здоровый ребёнок. Она старается развивать в своих воспитанниках как физические, так и интеллектуальные способности.

Учитель истории и обществознания (школа № 11) Святослав Аликович Валитов учит детей сравнивать, анализировать, находить главное, делать самостоятельные выводы.

Авторский проект, посвященный методике развития воображения у детей, педагога Ольги Николаевны Дмитриевой (Дворец пионеров и школьников им.А.Гайдара) был высоко оценен во время защиты выпускной квалификационной работы (в 2023 году) в Уфимском университете науки и технологий. Ученики Ольги Николаевны – победители конкурсов и фестивалей: «Волшебный микрофон», «Мы гордимся Великой Победой», «На дружной планете», «Театральный Стерлитамак».

Конкурс содержит несколько направлений: «Педагог года-2024», «Педагог года родных языков-2024», «Педагог года дошкольных образовательных организаций-2024», «Педагог года дополнительного образования-2024». Также проводится конкурс методических разработок «Методическая мастерская».

Программа проведения педагогического соревнования, как и в прошлые годы, весьма обширна. Она включает мастер-классы, тестирование по актуальным вопросам развития дополнительного образования, показательные уроки, круглый стол и многое другое.

Оценивать выступления конкурсантов будет жюри, в которое вошли учёные и педагоги из учреждений профессионального образования, городского профсоюзного комитета образования и науки РБ, отдела образования администрации Стерлитамака и педагоги – победители Всероссийских и региональных профессиональных конкурсов.

Фото Сергея Крамскова.