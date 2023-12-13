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13 Декабря , 15:52

Качественное, комфортное, а главное - своё!

В преддверии Нового года в администрации Стерлитамака произошло радостное событие - состоялось вручение ключей от квартир обманутым дольщикам.

Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!

⁃ Сегодня мы с вами собрались по действительно замечательному поводу, - сказал, вручая ключи от долгожданных квартир в новом доме по улице Тукаева, 17 шести стерлитамакским семьям, глава администрации городского округа Рустем Газизов. - После многих лет ожидания, обещаний, волнений и переживаний вы наконец получаете качественное, комфортное, а главное - своё жильё! Желаю вам и вашим близким, чтобы ваши новые квартиры стали добрым домашним очагом, чтобы там царили любовь, достаток и счастье! По словам главы администрации, уже 520 обманутых дольщиков благодаря поддержке Главы Башкирии Радия Хабирова и Правительства РБ получили долгожданные квартиры. В следующем году в Стерлитамаке будет начато строительство ещё одного дома, что позволит решить жилищный вопрос других обманутых дольщиков, на сегодня их в реестре - 27 человек.
На торжественной церемонии вручения ключей обманутым дольщикам символический ключ был также вручён застройщику - генеральному директору «Жильё Плюс» Всеволоду Линчуку.

Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Качественное, комфортное, а главное - своё!
Автор:Марина Воронова
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