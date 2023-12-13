Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта

Торжественное вручение паспортов лучшим школьникам города прошло во Дворце пионеров и школьников имени А.П.Гайдара. Оно приурочено к 30-й годовщине принятия Конституции Российской Федерации – основного закона нашей страны.

Поздравить ребят и их родителей пришли глава администрации города Рустем Газизов и заместитель начальника управления МВД России по г.Стерлитамаку полковник полиции Руслан Афрутьев.

– Дорогие ребята! Сегодня вы получите основной документ гражданина Российской Федерации, – обратился к школьникам Рустем Фаритович. – Вы узнаете об правах и обязанностях гражданина нашей страны. Особенно почётно получить паспорт в дни, когда отмечается 30-летие Конституции РФ. Желаю вам с гордостью нести звание гражданина России. Благодарю ваших родителей и учителей, которые приложили много стараний и усилий, чтобы вы достигли многих успехов в учёбе, творчестве, спорте, общественной деятельности.

Рустем Газизов и Руслан Афрутьев вручили юношам и девушкам их первые паспорта, брошюру с Конституцией Российской Федерации и цветы.

Руслан Александрович поздравил школьников с получением основного документа, призвал беречь его и быть достойным гражданином своей страны.

По окончании торжественной церемонии её участники сделали общую фотографию на память.

Фото Сергея Крамскова