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13 Декабря , 18:30

Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта

Торжественное вручение паспортов лучшим школьникам города прошло во Дворце пионеров и школьников имени А.П.Гайдара. Оно приурочено к 30-й годовщине принятия Конституции Российской Федерации – основного закона нашей страны.

Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта

Торжественное вручение паспортов лучшим школьникам города прошло во Дворце пионеров и школьников имени А.П.Гайдара. Оно приурочено к 30-й годовщине принятия Конституции Российской Федерации – основного закона нашей страны.

Поздравить ребят и их родителей пришли глава администрации города Рустем Газизов и заместитель начальника управления МВД России по г.Стерлитамаку полковник полиции Руслан Афрутьев.

– Дорогие ребята! Сегодня вы получите основной документ гражданина Российской Федерации, – обратился к школьникам Рустем Фаритович. – Вы узнаете об правах и обязанностях гражданина нашей страны. Особенно почётно получить паспорт в дни, когда отмечается 30-летие Конституции РФ. Желаю вам с гордостью нести звание гражданина России. Благодарю ваших родителей и учителей, которые приложили много стараний и усилий, чтобы вы достигли многих успехов в учёбе, творчестве, спорте, общественной деятельности.

Рустем Газизов и Руслан Афрутьев вручили юношам и девушкам их первые паспорта, брошюру с Конституцией Российской Федерации и цветы.

Руслан Александрович поздравил школьников с получением основного документа, призвал беречь его и быть достойным гражданином своей страны.

По окончании торжественной церемонии её участники сделали общую фотографию на память.

Фото Сергея Крамскова

Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Стерлитамакским школьникам торжественно вручили паспорта
Автор:Эльвира Губайдуллина
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