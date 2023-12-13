В Башкирии в пятый раз отметят День башкирского языка

Накануне праздника в образовательных организациях республики в рамках межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе проходит флешмоб «Башҡорт телендә һөйләшәм». Учащиеся и учителя исполняют песню «Башҡорт телендә һөйләшәм» на слова Рашита Шакура, мелодия Мухаррама Салимова. Видеозаписи размещаются в социальных сетях с хэштегами #башҡорттелекөнө2023, #башҡорттелендәһөйләшәм.

На странице Управления национального образования в социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/unominobr размещаются статьи об учителях башкирского языка и литературы, ставших победителями различных конкурсов.

Ежегодно День башкирского языка в столице начинается с возложения цветов к памятнику М. Акмуллы на площади БГПУ. Праздник приурочен ко дню рождения башкирского поэта и просветителя М. Акмуллы. Во всех общеобразовательных организациях пройдет единый урок, посвященный Дню башкирского языка.

В этот же день в рамках объявленного президентом РФ Года педагога и наставника в Уфе пройдет финал республиканского конкурса «Остаз». Среди общеобразовательных организаций выберут «Лучший кабинет башкирского языка и литературы». Победители получат сертификаты на оснащение кабинета мультимедийным комплексом.

В течение дня для студентов ссузов и вузов республики будут проводиться мастер-классы, интеллектуальные игры, Акмуллинская олимпиада, КВН на башкирском. Праздник пройдет в библиотеках, историко-культурные центрах.

Вечерняя программа продолжится спектаклями в театрах Уфы: в Национальном молодежном театре Республики Башкортсотан имени Мустая Карима состоится премьера спектакля «Мин башҡорт телен өйрәнәм» («Я учу башкирский язык»).

В Большом зале Башкирского государственного театра оперы и балета покажут концертное исполнение премьеры оперы «В ночь лунного затмения» по одноименной пьесе классика башкирской литературы Мустая Карима. А Башкирский академический драматический театр им. М.Гафури приглашает посетить спектакль-вербатим «Ете быуын. Һаҡлаусылар/ Мы... хранители».

В Национальном музее Республики Башкортостан пройдет экскурсия по залу «Этнография башкирского народа» и фотосессия в стиле этно. Посетителей также ждет викторина «Тел йәшәһә – халыҡ йәшәй».

В кинотеатре «Родина» состоится показ фильма «Дневник поэта» на башкирском языке и творческая встреча с режиссером Булатом Юсуповым, также покажут полнометражный мультфильм «Северные Амуры» на башкирском языке.

15 декабря в конгресс-холле «Торатау» в рамках подведения итогов Года науки и просвещения пройдет встреча руководителей и представителей курултаев башкир районов и городов республики, субъектов РФ, а также награждение первых победителей общественной награды в области культуры, гуманитарных наук и образования им. С. Тавасиева. Будут вручены сертификаты победителям конкурса проектов, направленных на развитие башкирского языка, проведенный АНО по сохраннению и развитию башкирского языка. 10 работ, способствующих сохранению и развитию языка в сфере молодежных медиа, IT, образования, культуры и науки, получат грантовую поддержку.

Масса мероприятий, посвященных Дню башкирского языка также пройдет в Сибае, Стерлитамаке, Салавате и других городах и районах республики.

Фото пресс-службы минкульта РБ.