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13 Декабря , 16:42

В Ишимбае провели семинар для предпринимателей и самозанятых

12 декабря 2023 года МФЦ Башкортостана и Администрация Ишимбайского района Республики Башкортостан организовали и провели семинар «Инструменты государственной поддержки малого и среднего предпринимательства».

В Ишимбае провели семинар для предпринимателей и самозанятых
В Ишимбае провели семинар для предпринимателей и самозанятых

О мерах финансовой поддержки, реализуемых в республике, видах затрат, которые могут быть возмещены за счет субсидий, требованиях для получения финансирования и сроков получения господдержки рассказал первый заместитель главы администрации Ишимбайского района Республики Башкортостан по промышленности и сельскому хозяйству Рамиль Абдуллин.

«В число основных задач социально-экономической политики Ишимбайского района входит создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, а также усиление мер по привлечению государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Наша основная задача – создать как можно больше новых субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранить и развить действующие», — отметил Рамиль Абдуллин в своем выступлении.

Начальник отдела по Ишимбайскому району управления Росреестра по Республике Башкортостан Ирина Пантелеева ознакомила собравшихся со способами осуществления сделок с недвижимостью для предпринимателей. И дополнила, что при обращении через офисы «Мои Документы» для предпринимателей и юридических лиц установлены сокращённые сроки регистрации.

Как отметила заведующая филиалом МФЦ г. Ишимбай Татьяна Елепина,  в офисах «Мои документы» организовано предоставление более 190  видов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Директор Центра занятости населения по Ишимбайскому району Ольга Рябчикова ответила на вопросы предпринимателей и представителей юридических лиц в сфере государственной поддержки в 2023 году.

Источник: Правительство Республики Башкортостан 

 

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