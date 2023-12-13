В Ишимбае провели семинар для предпринимателей и самозанятых

О мерах финансовой поддержки, реализуемых в республике, видах затрат, которые могут быть возмещены за счет субсидий, требованиях для получения финансирования и сроков получения господдержки рассказал первый заместитель главы администрации Ишимбайского района Республики Башкортостан по промышленности и сельскому хозяйству Рамиль Абдуллин.

«В число основных задач социально-экономической политики Ишимбайского района входит создание условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, а также усиление мер по привлечению государственной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. Наша основная задача – создать как можно больше новых субъектов малого и среднего предпринимательства, сохранить и развить действующие», — отметил Рамиль Абдуллин в своем выступлении.

Начальник отдела по Ишимбайскому району управления Росреестра по Республике Башкортостан Ирина Пантелеева ознакомила собравшихся со способами осуществления сделок с недвижимостью для предпринимателей. И дополнила, что при обращении через офисы «Мои Документы» для предпринимателей и юридических лиц установлены сокращённые сроки регистрации.

Как отметила заведующая филиалом МФЦ г. Ишимбай Татьяна Елепина, в офисах «Мои документы» организовано предоставление более 190 видов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Директор Центра занятости населения по Ишимбайскому району Ольга Рябчикова ответила на вопросы предпринимателей и представителей юридических лиц в сфере государственной поддержки в 2023 году.

Источник: Правительство Республики Башкортостан