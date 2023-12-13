Врачи Стерлитамака стали победителями и призёрами конкурса «Лучший врач года-2023»

12 декабря в Уфе состоялось чествование победителей и призёров республиканского конкурса «Лучший врач года-2023». Среди награждённых - пятеро специалистов из Стерлитамака:
-«Лучший хирург» (3 место) - Гаскаров Ильшат Римович;
-«Лучший участковый терапевт» (1 место) - Николаева Нина Евгеньевна;
-«Лучший акушер-гинеколог» (3 место) - Латыпов Радик Зинурович;
-«Лучший неонатолог» (2 место) - Орлова Динара Фаритовна;
-«Лучший онколог» (3 место) - Гарифуллин Раиль Файзуллович.
По информации Министерства здравоохранения РБ