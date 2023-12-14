Радий Хабиров дал оценку исторического значения конституций России и Башкирии

Глава республики выразил благодарность предшественникам, разработавшим законодательство современного Башкортостана.

Он напомнил, что два года назад в День Республики вступила в силу обновлённая Конституция Башкортостана. Она была принята после широкого обсуждения, анализа сотен предложений, поступивших от граждан, профсоюзов, Совета по правам человека, общественных организаций.

Радий Хабиров напомнил, что многие годы Башкортостан является лидером среди российских регионов по числу вносимых в Государственную Думу законодательных инициатив и принимаемых федеральных законов.

Подробнее в источнике: ИА "Башинформ"