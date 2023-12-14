Участники из Башкирии стали победителями Всероссийского конкурса «Гимн России понятными словами»

Торжественная церемония награждения прошла 14 декабря в Москве в Центральном Доме Российской Армии. По оценке лауреатов, участие в Конкурсе дало им прекрасную возможность познакомиться с гимном России и узнать больше о Родине. Дети смогли раскрыть свои таланты, приобрести новые навыки, создавая уникальные творческие работы. В финал прошли 3 316 работ участников со всей России, а также Монголии, Таджикистана, Киргизии и Белоруссии. Всего в конкурсных номинациях высшие места заняли 32 работы из 23 регионов России. Участники из Башкортостана одержали две победы в конкурсных номинациях. Даниил Гурьянов из Октябрьского решил разузнать о таком слове, как «Держава» — что оно означает и откуда берёт своё начало. Свою видеопрезентацию он подготовил под руководством педагога Зульфии Мифтаховой. Ученики физико-математического лицея №93 города Уфы под руководством Эльвиры Ямгутдиновой и Руслана Назирова также представили на конкурс видеоролик. «Конкурс вдохновил нас на творчество. В своем видеоролике мы хотим показать, как понимаем слова гимна мы — молодежь России, и что гимн — это наша песня, которой мы связаны с Родиной. Слова нашей песни авторские - написаны в момент вдохновения, от самого сердца», — поделились ребята. Учредитель Конкурса, президент Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи, старший преподаватель МПГУ Екатерина Аверкиева: «Мы видим, что смогли охватить и замотивировать к участию все регионы нашей огромной страны. Отдельно стоит отметить востребованность поднятой нами темы творческой интерпретации патриотических мотивов во вновь присоединённых регионах России. И раз такой запрос у молодёжи новых регионов присутствует, то и мы будем всячески содействовать воплощению в жизнь их светлых планов, продолжая созидательную деятельность в рамках как этого, так и других наших проектов – Международного конкурса «Расскажи миру о своей Родине» и Всероссийского конкурса «Адмирал Фёдор Ушаков моими глазами», приём авторских проектов в рамках которого завершается как раз уже через неделю. Не упустите возможность принять в нём участие!». Председатель Совета Инновационного центра развития и воспитания детей и молодёжи, член Генсовета «Деловой России» Алексей Порошин: «Наш Конкурс уже сделал намного больше, чем мы задумали восемь лет назад, учреждая его – это как раз то, что по заслуге мы оценим не прямо завтра, а через 5, 10, 15 лет, когда наши конкурсанты вырастут, выберут свой жизненный путь и уверенно встанут на ноги – ведь он сплотил тысячи юных патриотов и талантов нашей великой Родины, а также небезразличных к её судьбе соотечественников из дружественных стран зарубежья». Справочно: Конкурс «Гимн России понятными словами» проводится в седьмой раз и организуется российским Инновационным центром развития и воспитания детей и молодёжи при поддержке комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Его ключевые задачи – привлечение внимания к официальному государственному символу России и побуждение детей к глубокому осмыслению значения и содержания гимна своей Родины. За 7 лет проведения Конкурса его финалистами стали 13 994 юных авторов из 89 регионов России и 7 зарубежных стран. Работы победителей публикуются в интернете, выставляются на площадках Госдумы, Общественной палаты РФ, «РИА Новости», Российской академии образования, МПГУ, РАНХиГС, Государственного Русского музея, Государственного центрального музея современной истории России, «Деловой России», а также сети московских библиотек.